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Аргументы недели

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Цена нелегального труда: почему резкий рост штрафов за мигрантов — это конец эпохи «дешевой» рабочей силы

Цена нелегального труда: почему резкий рост штрафов за мигрантов — это конец эпохи «дешевой» рабочей силы

Эпоха тотального попустительства в сфере трудовой миграции официально подходит к концу. Свежие данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ рисуют четкую и бескомпромиссную картину: государство системно закручивает гайки, перекладывая финансовую ответственность за миграционный хаос с плеч общества на тех, кто этот хаос создал, — на недобросовестных работодателей.

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