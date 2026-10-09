Цена нелегального труда: почему резкий рост штрафов за мигрантов — это конец эпохи «дешевой» рабочей силы

Эпоха тотального попустительства в сфере трудовой миграции официально подходит к концу. Свежие данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ рисуют четкую и бескомпромиссную картину: государство системно закручивает гайки, перекладывая финансовую ответственность за миграционный хаос с плеч общества на тех, кто этот хаос создал, — на недобросовестных работодателей.