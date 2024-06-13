Спасти и перевоспитать: почему женщины пытаются изменить «заблудших» и «непутевых» мужчин

Многие женщины не раз в жизни влюблялись в «плохих парней». Казалось бы, очевидно, что такие отношения обречены на провал, но почему же их так тянет к тем, кто причиняет им боль? Психолог раскрывает причины этого феномена: 1.
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