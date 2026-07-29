Происшествия
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Происшествия

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Транспортные полицейские ХМАО-Югры задержали гурмана-браконьера, ловившего краснокнижную рыбу для употребления в качестве спротпита

Транспортные полицейские ХМАО-Югры задержали гурмана-браконьера, ловившего краснокнижную рыбу для употребления в качестве спротпита

При патрулировании реки Обь сотрудники Нижневартовского линейного отделения полиции задержали ранее не имевшего проблем с законом 46-летнего местного жителя, который незаконно добыл рыбу, отнесенную к ценным видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

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