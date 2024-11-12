Мэрия Кишинева облегчает открытие социальных карт для получения компенсаций за электроэнергию

На прошлой неделе начала работу платформа compensatii.gov.md, где каждый гражданин может подать заявку на получение предложенной правительством финансовой поддержки в размере до 800 леев в месяц для компенсации за все используемые источники энергии.
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