Николь Кидман, Мэтт Деймон, Уилл Смит и еще пятеро: как сегодня идут дела у звезд 55+

55 лет для голливудской звезды — совсем не повод уходить на покой. У героев этой подборки за плечами «Оскары» и «Золотые глобусы», многомиллионные франшизы и графики, расписанные на годы вперед.
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