В Сербии вспоминают агрессию НАТО во время бомбардировок Югославии Ирина ОрлонскаяВ Сербии сегодня отмечают 25-летие с начала агрессии НАТО, которая привела к трагической гибели тысяч мирных жителей под бомбами и ракетами.