На базе украинских националистов нашли книгу Гитлера

Книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (книга внесена в список экстремистской литературы и запрещена в РФ) нашли в Мариуполе на базе националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 28 апреля сообщает РИА Новости.