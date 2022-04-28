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На базе украинских националистов нашли книгу Гитлера

На базе украинских националистов нашли книгу Гитлера

Книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (книга внесена в список экстремистской литературы и запрещена в РФ) нашли в Мариуполе на базе националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 28 апреля сообщает РИА Новости.

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