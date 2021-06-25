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Западные ценности - Мир, дружба, жвачка, гильотина

Западные ценности - Мир, дружба, жвачка, гильотина

Сорос, Гейтс и прочие глобалисты готовят мощный удар по христианству в Европарламенте. Католический ресурс Catholic News Agency сообщает, что "Европейский парламентский форум по сексуальным и репродуктивным правам (EPF) группа европейских парламентариев, стремящихся добиться признания абортов «правом человека» во всем мире, готовит крупный политический переворот, направленный на дискредитацию авторитетных христианских и правозащитных организаций, которые группа называет «религиозными экстремистами», якобы совершившими «отказ от прав человека в области сексуальности и репродукции»".

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