Пережить ремонт — настоящее испытание для пары Мы как-то решили просто покрасить пару комнат, но всё застопорилось на выборе цвета.
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Пережить ремонт — настоящее испытание для пары Мы как-то решили просто покрасить пару комнат, но всё застопорилось на выборе цвета.