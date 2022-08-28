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На СКШУ «Восток-2022» будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе

На СКШУ «Восток-2022» будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе

Замыслом стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и её союзников в зоне ответственности Восточного военного округа.

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