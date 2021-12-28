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В Белом доме заявили, что проведение встречи Россия – НАТО ожидается 12 января

В Белом доме заявили, что проведение встречи Россия – НАТО ожидается 12 января

Проведение встречи Россия – НАТО ожидается 12 января 2022 года. Соответствующую информацию утром во вторник, 28 декабря, предоставили журналисты, которые сослались на сотрудника Белого дома.

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