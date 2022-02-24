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«Почему они ползут по украинскому флагу?» – украинцы взбесились из-за действий детей Пугачёвой и Галкина

«Почему они ползут по украинскому флагу?» – украинцы взбесились из-за действий детей Пугачёвой и Галкина

23 февраля Алла Пугачёва выложила видео с детьми, которое озадачило жителей Украины. Примадонна показала, как её наследники в День Защитника отечества участвуют в  военно-патриотическом мероприятии.

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