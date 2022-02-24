«Почему они ползут по украинскому флагу?» – украинцы взбесились из-за действий детей Пугачёвой и Галкина

23 февраля Алла Пугачёва выложила видео с детьми, которое озадачило жителей Украины. Примадонна показала, как её наследники в День Защитника отечества участвуют в военно-патриотическом мероприятии.
Популярные статьи
- «На грани пропасти», – актёр Александр Михайлов высказался о правлении Владимира Путина
- «Пахнет объявлением войны всему миру», – Лия Ахеджакова высказалась об указе Путина о признании независимости ДНР и ЛНР
- «Править нами собираются вечно», – Андрей Макаревич раскритиковал российскую власть и заявил, что ему тяжело жить в России
Свежие комментарии