Минобороны: средства ПВО сбили 10 ракет ВСУ над Крымским полуостровом

РИАМО - 4 янв. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 10 украинских авиационных управляемых ракет над Крымским полуостровом, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
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