Кредитный эксперт Алексей Светлов предупредил, что попытки купить квартиру без первоначального взноса с помощью потребительского кредита или завышения цены жилья связаны с высокими финансовыми рисками.
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