БлокнотРУ В Сети пошли «вбросы», что в школах Абхазии изучение русского языка заменили на английский.
«Хочешь угробить государство, научи его русскому»: в Абхазии мечтают перейти на турецкий
Комментарии
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Ольга Каширина
Еще и нового президента в Абхазии не избрали. А они уже заранее переобулись. Гнилой, жадный и лицемерный народец.
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13 час.
Балу -
Пожелаем абхазам счастливого пути!... Турки с ними не будут нянчиться, как Россия их вылизывала... Попутного ветра им в горбатую спину, барабан на шею, трубу от крейсера, волшебного пенделя и ещё полтора десятка всяких ништяков для ускорения...
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12 час.
Silver Kont
А верите всему тому, что говорят по ящику? Наивный, однако....
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5 час.
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