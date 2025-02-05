«Хочешь угробить государство, научи его русскому»: в Абхазии мечтают перейти на турецкий

Ольга Каширина Еще и нового президента в Абхазии не избрали. А они уже заранее переобулись. Гнилой, жадный и лицемерный народец.

Балу - Пожелаем абхазам счастливого пути!... Турки с ними не будут нянчиться, как Россия их вылизывала... Попутного ветра им в горбатую спину, барабан на шею, трубу от крейсера, волшебного пенделя и ещё полтора десятка всяких ништяков для ускорения...