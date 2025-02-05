Захарова: США должны были заранее думать о цене поддержки Украины

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты должны были заранее продумать, во сколько им обойдется поддержка Украины.
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