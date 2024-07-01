Пока у одних зной у других потоп Италию, Австрию и Швейцарию накрыло рекордными осадками.
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Пока у одних зной у других потоп Италию, Австрию и Швейцарию накрыло рекордными осадками.
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