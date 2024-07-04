Алексей Вихарев помог с благоустройством одного из поселков в ДНР

Глава фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев выступил организатором добровольческого проекта «Волонтерский десант» и экологического субботника, в рамках которого свердловские и донецкие волонтеры привели в порядок места отдыха в подшефном для Свердловской области Тельмановском муниципальном округе.