Алексей Вихарев помог с благоустройством одного из поселков в ДНР

Глава фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев выступил организатором добровольческого проекта «Волонтерский десант» и экологического субботника, в рамках которого свердловские и донецкие волонтеры привели в порядок места отдыха в подшефном для Свердловской области Тельмановском муниципальном округе.
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