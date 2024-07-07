Депутат Рады Безуглая: командование Воздушными силами ВСУ должно уйти в отставку

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая призвала руководство ВСУ уйти в отставку и обвинила командующего Воздушными силами Николая Олещука в фальсификации данных о сбитии российских беспилотников.
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