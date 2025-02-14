Назван российский самолет «мирового класса»

Экспортный вариант российского истребителя Су-57 стал самым интересным экспонатом выставки Aero India 2025 в Бангалоре, заявила бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма.
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