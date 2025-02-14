Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Мелкобритовские скоты смотрите не перетужтесь , а то очко лопнет на британский флаг!!!!! Уроды!В Британии захоте...
  • Анатолий Рябенко
    Плевать на режим  Зе. Чтобы США и прочие не предлагали Россия должна выполнить все цели и задачи СВО. По другому ни к...«Последняя надежд...
  • Ирина52
    Теперь о России, где все производим и выращиваем .КАК БЫ НИ ТАК! Все или почти все покупается на валюту за рубежом. П...В России назвали ...

Назван российский самолет «мирового класса»

Назван российский самолет «мирового класса»

Экспортный вариант российского истребителя Су-57 стал самым интересным экспонатом выставки Aero India 2025 в Бангалоре, заявила бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх