Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

Global look press/Keystone Press Agency/Laurie Dieffembacq Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы в город не смогли доставить никакие товары, передает телеканал BFMTV.
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