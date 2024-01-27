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Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа

Global look press/Keystone Press Agency/Laurie Dieffembacq Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы в город не смогли доставить никакие товары, передает телеканал BFMTV.

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