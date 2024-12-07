Украинский нардеп рассказала о вымогательствах в ВСУ под угрозой отправки на «передок» В украинской армии процветает вымогательство денег у личного состава со стороны командиров различного уровня.
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Украинский нардеп рассказала о вымогательствах в ВСУ под угрозой отправки на «передок» В украинской армии процветает вымогательство денег у личного состава со стороны командиров различного уровня.
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