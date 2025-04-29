Patricia Heaton says late Linda Lavin inspired her 'Unbreakable Boy' mom performance

Patricia Heaton told UPI she looked to her own experience as a mother and her fond memories of working with the late Linda Lavin to craft her matriarch character in the new family drama "The Unbreakable Boy.
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