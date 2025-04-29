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Patricia Heaton says late Linda Lavin inspired her 'Unbreakable Boy' mom performance

Patricia Heaton says late Linda Lavin inspired her 'Unbreakable Boy' mom performance

Patricia Heaton told UPI she looked to her own experience as a mother and her fond memories of working with the late Linda Lavin to craft her matriarch character in the new family drama "The Unbreakable Boy.

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