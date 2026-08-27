⚽️К новостям футбола На этой неделе прошли игры Первенства Михайловки по Мини-футболу 8x8 25.08.26 г.
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⚽️К новостям футбола На этой неделе прошли игры Первенства Михайловки по Мини-футболу 8x8 25.08.26 г.
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