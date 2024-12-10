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Сергей Светлаков рассказал, почему хотел ударить Дмитрия Маликова

Сергей Светлаков рассказал, почему хотел ударить Дмитрия Маликова

Сергей Светлаков признался, что едва не ударил Дмитрия Маликова Сергей Светлаков, который является не только успешным артистом, недавно стал продюсером картины, в которой снялись звезды российского шоу-бизнеса.

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