Сергей Светлаков рассказал, почему хотел ударить Дмитрия Маликова

Сергей Светлаков признался, что едва не ударил Дмитрия Маликова Сергей Светлаков, который является не только успешным артистом, недавно стал продюсером картины, в которой снялись звезды российского шоу-бизнеса.
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