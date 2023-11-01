Компания Nio и поставщик автозапчастей Baolong подписали соглашение о сотрудничестве

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

На данном этапе китайский поставщик автозапчастей Baolong и китайский автопроизводитель Nio будут сотрудничать в разработке таких продуктов, как пневматические пружины, датчики скорости колес и оптические датчики дождя.