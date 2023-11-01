Компания Nio и поставщик автозапчастей Baolong подписали соглашение о сотрудничестве

На данном этапе китайский поставщик автозапчастей Baolong и китайский автопроизводитель Nio будут сотрудничать в разработке таких продуктов, как пневматические пружины, датчики скорости колес и оптические датчики дождя.
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