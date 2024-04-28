Нападающего «Виннипега» Наместникова отправили в больницу с травмой головы

Нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников не смог закончить матч против «Колорадо Эвеланш» после попадания шайбы в голову и был доставлен в больницу, сообщил главный тренер канадского клуба Рик Боунесс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии