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Минимальная продуктовая корзина россиян с начала года подорожала на 8,5%

Минимальная продуктовая корзина россиян с начала года подорожала на 8,5%

В России стоимость минимальной корзины продуктов на месяц выросла на 8,5% с начала года. Набор питания на одного человека в среднем обойдется в 8 159 рублей.

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