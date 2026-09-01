Минимальная продуктовая корзина россиян с начала года подорожала на 8,5%

В России стоимость минимальной корзины продуктов на месяц выросла на 8,5% с начала года. Набор питания на одного человека в среднем обойдется в 8 159 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Гендиректор госко...
- В России хотят ст...
- Жанна Рябцева пол...
Сказочники! Минимум на порядок выше!