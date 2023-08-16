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Десять белорусских гимнастов выступят на Кубке России в Сочи

Соревнования пройдут с 30 августа по 3 сентября.  «На Кубке России планируют выступить десять гимнастов из Беларуси: четыре мужчины и шесть женщин.

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