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Адаптация к рабочему режиму после отпуска занимает одну-две недели

Адаптация к рабочему режиму после отпуска занимает одну-две недели

Психологи посоветовали возвращаться к рабочему ритму постепенно, сократить нагрузку в первые дни и наладить сон.

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