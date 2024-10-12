Ольга Торубарова: За вклад в развитие физической культуры и спорта в Россиийской Федерации - вручила Почетную грамоту Комитета по физической культуре и спорта Государственной Думы Российской Федерац

За вклад в развитие физической культуры и спорта в Россиийской Федерации - вручила Почетную грамоту Комитета по физической культуре и спорта Государственной Думы Российской Федерации - Ризатдиновой Оксане Валерьевне.
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