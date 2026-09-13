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«Солар»: мошенники начали обманывать покупателей нового iPhone

«Солар»: мошенники начали обманывать покупателей нового iPhone

Мошенники стали использовать интерес покупателей к новому iPhone для кражи денег и данных. Как защититься от обмана, рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар» Александр Вураско в беседе с РИА «Новости» .

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