В Совете Федерации предложили запретить скидки на алкоголь

Сенатор Артём Шейкин предложил запретить скидки на алкоголь. В своей колонке для «Парламентской газеты» он отметил, что скидки на спиртное делают его более привлекательным для потребителей, особенно среди молодежи и людей с низким доходом.
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