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Царьград

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Росводоканал выявил резкое увеличение засоров в августе и сентябре

Росводоканал выявил резкое увеличение засоров в августе и сентябре

В августе и сентябре в России резко возросло количество засоров из-за сезона домашних заготовок. Люди выбрасывают в унитазы очистки, кочерыжки и косточки, что приводит к авариям.

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