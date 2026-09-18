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Венгрия готова выполнить запрет ЕС на импорт российского газа

Венгрия готова выполнить запрет ЕС на импорт российского газа

Венгрия при необходимости выполнит решение Еврокомиссии о запрете импорта российского газа с октября 2027 года, хотя считает его политическим, заявил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань.

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