Глава Минмолодежи РТ приобрел холодильник пострадавшей семье из Курской области

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков присоединился к акции по сбору гуманитарной помощи жителям Курской области — глава ведомства приобрел холодильник и передал его волонтерам, которые доставят бытовую технику в пункт назначения.
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