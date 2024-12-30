Триллионы впустую: Пентагон купил F‑35, от которых Трамп хочет избавиться

Пентагон заказал у Lockheed Martin, возможно, последнюю партию боевых самолетов F‑35. Администрация Трампа давно критикует эти истребители: их производство не укладывается в сроки, возможности уступают беспилотникам, а программа обойдется в два триллиона долларов.
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