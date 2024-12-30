НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

54 подписчика

Триллионы впустую: Пентагон купил F‑35, от которых Трамп хочет избавиться

Триллионы впустую: Пентагон купил F‑35, от которых Трамп хочет избавиться

Пентагон заказал у Lockheed Martin, возможно, последнюю партию боевых самолетов F‑35. Администрация Трампа давно критикует эти истребители: их производство не укладывается в сроки, возможности уступают беспилотникам, а программа обойдется в два триллиона долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх