Поликлиника №5 в Иванове готовится к масштабному ремонту в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

<p> Капитальный ремонт взрослой поликлиники №5 строители начнут в июне. Масштабное преображение проведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».
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