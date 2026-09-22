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Царьград

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Аналитик Целиков: Tesla в России упала на 60% за 8 месяцев 2026

Аналитик Целиков: Tesla в России упала на 60% за 8 месяцев 2026

Аналитик Сергей Целиков сообщил, что в 2026 году регистрация новых электрокаров Tesla в России снизилась на 60%.

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