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Закон о добыче урана в Киргизии призывают принять сразу в трех чтениях

Закон о добыче урана в Киргизии призывают принять сразу в трех чтениях

Закон о добыче урана в Киргизии призывают принять сразу в трех чтениях Татьяна АрестоваПравительство Киргизской Республики внесло предложение перед парламентом о рассмотрении законопроекта, который позволит возобновить добычу урановых и ториевых ресурсов в стране.

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