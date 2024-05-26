Закон о добыче урана в Киргизии призывают принять сразу в трех чтениях Татьяна АрестоваПравительство Киргизской Республики внесло предложение перед парламентом о рассмотрении законопроекта, который позволит возобновить добычу урановых и ториевых ресурсов в стране.