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Как новый год перенесли с 1 марта?

Как новый год перенесли с 1 марта?

В разных странах и культурах Новый год празднуется в разное время и по-разному. Но как же сложилась традиция отмечать его 1 января? И почему в России есть еще и Старый Новый год? Ответ на эти вопросы связан с историей календарей и летоисчисления.

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