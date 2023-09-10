Как новый год перенесли с 1 марта?

В разных странах и культурах Новый год празднуется в разное время и по-разному. Но как же сложилась традиция отмечать его 1 января? И почему в России есть еще и Старый Новый год? Ответ на эти вопросы связан с историей календарей и летоисчисления.
В разных странах и культурах Новый год празднуется в разное время и по-разному. Но как же сложилась традиция отмечать его 1 января? И почему в России есть еще и Старый Новый год? Ответ на эти вопросы связан с историей календарей и летоисчисления.
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