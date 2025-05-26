На Шри-Ланке зафиксирована вспышка лихорадки чикунгунья

Крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на Шри-Ланке. Министерство здравоохранения республики, а также местные ведущие вирусологи фиксируют наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет.
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