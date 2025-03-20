В Херсонской области проведены мероприятия по контролю за соблюдением иностранцами миграционного законодательства

В целях проверки соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации в месте компактного проживания иностранных граждан на территории Генического округа проведены комплексные контрольные мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии