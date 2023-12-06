Галкин* рассказал о первой нецензурной реакции Пугачёвой на предложение покинуть Россию

Пародист лично подтвердил версию о том, что его жена нехотя покидала Россию.Уехавшая в эмиграцию после начала СВО вместе с мужем Максимом Галкиным* Алла Пугачёва была не рада неожиданному испытанию и отъезду в Израиль.
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