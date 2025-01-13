Россияне начали продавать автомобили для улучшения жилищных условий

Ингерман Ланская кооперативная квартира в совке на являлась частной собственностью.... а вот пролезть в строй.кооператив была большаааая проблема, да и просунувшись туда ,получить большие площади было не возможно.... совдепия

Сергей С а сейчас вы чем кроме воздуха между стенами владеете? или вам ,работникам райкома, какие то льготы положены?