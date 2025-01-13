Политика как он...
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Политика как она есть

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Россияне начали продавать автомобили для улучшения жилищных условий

Россияне начали продавать автомобили для улучшения жилищных условий

Эксперты решили выяснить, что россиянам важнее: комфортное передвижение по городу или просторное жилье.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
кооперативная квартира в совке на являлась частной собственностью.... а вот пролезть в строй.кооператив была большаааая проблема, да и просунувшись туда ,получить большие площади было не возможно.... совдепия
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20 час.
Сергей С
а сейчас вы чем кроме воздуха между стенами владеете? или вам ,работникам райкома, какие то льготы положены?
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14 час.
И
Иринушка
О чем статейка ? Как все у нас плохо ? Авторишка, иди лесом. Война у нас. А на авторишку Сталина нет.
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3 час.

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