Трусливое чудовище: почему "Кракен"* стал мишенью для охоты в зоне СВО

Использованы материалы: скриншот видео, REUTERS Информацию о возможном понижении возраста мобилизации на Украине в начале недели подтвердил экс-спикер Верховной Рады, а сейчас просто депутат Дмитрий Разумков, который к тому же еще очень долго возглавлял фракцию Зеленского Слуга Народа.