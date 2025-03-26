Лавров указал на резкую смену позиции Евросоюза по перемирию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью Первому каналу, в котором раскрыл детали закрытых переговоров с США, дал оценку действиям Киева и выразил позицию Москвы по ключевым вопросам безопасности и дипломатии.
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