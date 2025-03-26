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Лавров указал на резкую смену позиции Евросоюза по перемирию на Украине

Лавров указал на резкую смену позиции Евросоюза по перемирию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью Первому каналу, в котором раскрыл детали закрытых переговоров с США, дал оценку действиям Киева и выразил позицию Москвы по ключевым вопросам безопасности и дипломатии.

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