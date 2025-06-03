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Теперь нелегалов плодят ведущие вузы: сертификат о знании русского языка, законов и истории России легко получить благодаря "дружбе народов"

Теперь нелегалов плодят ведущие вузы: сертификат о знании русского языка, законов и истории России легко получить благодаря "дружбе народов"

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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