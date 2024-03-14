Лолита не собирается ехать на Донбасс

После проведения знаменитой “голой вечеринки” некоторые артисты столкнулись с серьезными последствиями, лишившись возможности выступать на эфирах, концертах, гастролях, корпоративных мероприятиях и, соответственно, какого-либо заработка.
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