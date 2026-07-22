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Нижегородская правда

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Главную роль в продолжении франшизы «Фишер» сыграет Евгений Цыганов

Главную роль в продолжении франшизы «Фишер» сыграет Евгений Цыганов

Начались съемки четвертого сезона франшизы «Фишер» для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар.

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