Главную роль в продолжении франшизы «Фишер» сыграет Евгений Цыганов

Начались съемки четвертого сезона франшизы «Фишер» для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар.
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